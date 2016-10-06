Собственником 100% акций "Нафтогаза" стал Кабмин

Госпакет передан в прямое управление правительству.

МЭРТ отдало "Нафтогаз" в управление Кабмина Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство экономического развития и торговли передало Кабинету министров 100% государственного пакета акций НАК "Нафтогаз Украины", сообщил госхолдинг в системе раскрытия информации НКЦБФР.

"Пакет акций ... Минэкономики, который составлял 160 450 481 штук простых именных акций (100% уставного капитала компании) уменьшился до 0 штук. Пакет акций Кабинета министров, который составил 0 штук, увеличился до 160 450 481 штук, что составляет 100% уставного капитала компании", - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Напомним, в конце сентября МЭРТ утвердило новую версию устава НАК "Нафтогаз Украины", которая будет действовать до апреля 2017 года. Также утверждена еще одна версия устава НАК, которая начнет действовать после указанной даты, когда будут сняты ограничения с полномочий наблюдательного совета госхолдинга.

Этим же приказом МЭРТ отменил свое решение об изменении устава "Нафтогаза" (№1478 от 7 сентября), вызвавшее скандал на международном уровне. Им, в частности, министр Степан Кубив переподчинил ПАО "Укртрансгаз" министерству, а не "Нафтогазу".

Государству в лице Кабмина принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь "Нафтогаз" является 100%-ным собственником акций "Укртрансгаза".