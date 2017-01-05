Снижение предельной суммы расчетов наличными выведет из тени 2% ВВП - Минэкономразвития

Минэкономразвития рассчитывает уровень теневой экономики и ожидает улучшения показателей.

Чиновники подсчитали эффект от снижения расчетов наличными для теневой экономики Нацбанк Украины/Facebook

Решение НБУ о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня положительно повлияет на процесс детенизации экономики, свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли.

По данным министерства, детенизация произойдет за счет уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных) путем приобретения и продажи ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя.

В частности, это отразится на результатах расчета уровня теневой экономики монетарным методом в пределах 4 процентных пунктов, при прочих равных условиях снизит интегральный показатель теневой экономики примерно на 2 процентных пункта.

Напомним, что по подсчетам Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.

Национальный банк Украины с января 2017 года снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.