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Снижение предельной суммы расчетов наличными выведет из тени 2% ВВП - Минэкономразвития

5 января в 14:23

Минэкономразвития рассчитывает уровень теневой экономики и ожидает улучшения показателей.

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Чиновники подсчитали эффект от снижения расчетов наличными для теневой экономики
Нацбанк Украины/Facebook
Решение НБУ о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня положительно повлияет на процесс детенизации экономики, свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли.

По данным министерства, детенизация произойдет за счет уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных) путем приобретения и продажи ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя.

В частности, это отразится на результатах расчета уровня теневой экономики монетарным методом в пределах 4 процентных пунктов, при прочих равных условиях снизит интегральный показатель теневой экономики примерно на 2 процентных пункта.

Напомним, что по подсчетам Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.

Национальный банк Украины с января 2017 года снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги экономика наличность министерство детенизация
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