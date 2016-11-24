Служба финансовых расследований появится в 2017 году – Данилюк

Новая служба заменит налоговую милицию.

Данилюк анонсирует создание новой службы Пресс-служба Кабмина Украины

Служба финансовых расследований начнет работу не позднее 2017 года, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Для ликвидации налоговой полиции и создания Службы финансовых расследований нужно принять специальный закон. Хотелось укомплектовать новую службу в этом году, но, скорее всего, случится это уже в 2017-м", - сообщил Данилюк в интервью журналу "Фокус".

Министр считает самым важным вопросом при создании новой службы проблему кадров. "Костяк будет состоять из абсолютно новых лиц, которых отберут на прозрачном конкурсе. И это будет не 1500 человек, которые сейчас работают в нескольких органах в сфере противодействия финансовым преступлениям, а 2500. И самое главное, что это служба станет не силовой, а в первую очередь аналитической", - подчеркнул он.

Ранее министр финансов подтвердил планы ликвидировать налоговую милицию в этом году. Вместо нее будет создана Служба финансовых расследований, объединяющая функции СБУ, налоговой полиции и прокуратуры по расследованию всех экономических преступлений против государства.

Напомним, правительственный законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований, был внесен в Верховную Раду в августе 2014 года, а уже в ноябре он был отозван.

В течение 2014-2015 годов экс-премьер Арсений Яценюк неоднократно анонсировал создание СФР и ликвидацию налоговой милиции, однако практических шагов за этим не последовало.

Министр финансов Александр Данилюк считает своими важнейшими задачами возобновление сотрудничества с МВФ и немедленную системную реформу сферы госфинансов.