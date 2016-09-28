Словакия временно увеличивает мощность реверса газа в Украину

Украина с приближением зимы наращивает импорт газа из Европы для пополнения запасов в ПХГ.

Оператор газотранспортной системы Словакии компания Eustream увеличит мощность газопровода в направлении Украины на около 1,2 млн куб. м в сутки.

"Eustream временно увеличивает негарантированные (прерывающиеся) мощности на точке выхода Буденице … для удовлетворения рыночного спроса", - отмечено в сообщении Eustream.

Увеличенная мощность реверсного газопровода будет доступна для импорта газа в Украину на весь четвертый квартал (октябрь-декабрь). Доступ к бронированию открывается уже со среды.

Украина в лице государственного НАК "Нафтогаза Украины" с июля начала полномасштабный импорт газа для закачивания в ПХГ. Заявка на импорт газа из Словакии была увеличена почти до максимума.

На протяжении августа Украина также почти по максимуму использовала существующую пропускную способность импорта газа со стороны Словакии (39 из 40 млн куб. м/сутки) и Польши (3,9 из 4,3 млн куб. м/сутки). Однако был недозагружен маршрут из Венгрии (2,7 из 16,8 млн куб. м/сутки). Максимальная загруженность по нему (с момента открытия в апреле 2013 года) была зафиксирована на уровне 9,6 млн куб. м.

В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в ПХГ до 17 млрд куб. м к 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив уменьшение объема закачки общим снижением газопотребления в Украине.