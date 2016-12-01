Сколько европейцы платят за коммуналку

Самые дорогие коммунальные услуги в Дании – 29,3% от базового дохода. Самые дешевые – на Мальте – 10,1%.

Самая дорогая коммуналка у датчан, самая дешевая - у жителей Мальты torange.biz

В 2015 году почти четверть общих расходов всех домохозяйств Европы уходила на оплату жилья и коммунальных услуг : воды, электричества, газа и других видов топлива, сообщается на сайте Eurostat

Самые высокие расходы на жилье и коммунальные услуги в следующих странах:

В Дании – 29,4% от общих расходов домашних хозяйств, в Финляндии – 28,2%, во Франции – 26,4%, в Швеции – 26,0%, в Чехии – 25,9%, в Великобритании – 25,6%.

Самые низкие расходы на жилье и коммунальные услуги в следующих странах:

В Мальте – 10,1% от общих расходов домашних хозяйств, в Литве – 15,8%, на Кипре – 16,6%, в Эстонии – 18,0%, в Болгарии (в 2014 году), Португалии и Словении – 18,0%, в Венгрии – 19, 1%.

Сумма, потраченная европейцами на оплату жилья и коммуналки, эквивалентна €2 000 млрд, что составляет 13,4% ВВП ЕС. Данный тип расходов домашних хозяйств Европы является наиболее затратным из всех видов аналогичных расходов.

В 2005 году коммунальная статья расходов европейских домашних хозяйств составляла 22,5% от общих расходов. В 2015 году она увеличилась до 24,4%, то есть, на 1,9%. Тенденциях к увеличению расходов на жилье и коммунальные услуги наблюдается во всех государствах-членах ЕС.

Наибольшее подорожание отмечено в Испании (на 5,6% по сравнению с 2005 годом), Ирландии (на 5,0% по сравнению с 2005 годом) и Португалии (на 4,5% по сравнению с 2005 годом). Незначительно подорожала коммуналка в Нидерландах (на 3,8% по сравнению с 2005 годом), Финляндии (на 3,6% по сравнению с 2005 годом), Италии и Латвии (на 3,3% по сравнению с 2005 годом), а также Дании (на 3,1% по сравнению с 2005 годом).

Наибольшее снижение коммунальных расходов отмечено в Словакии (на 1,3% по сравнению с 2005 годом), Швеции (на 1,0% по сравнению с 2005 годом), Мальте (на 0,9% по сравнению с 2005 годом), Польше (на 0,7% по сравнению с 2005 годом), Германии (на 0,4% по сравнению с 2005 годом) и Словении (на 0,1% по сравнению с 2005 годом).

Все остальные виды расходов домашних хозяйств Европы распределились в таком процентном соотношении: 13% от общих расходов – транспорт, 12,3% от общих расходов – еда и безалкогольные напитки, 11,5% от общих доходов – товары и услуги, 8,5% от общих доходов – финансовые расходы, страхование и персональных уход, отдых и культура, в том числе расходы на гостиницы и рестораны.

Напомним, в Украине с началом отопительного сезона примерно в два раза повысились тарифы на отопление. По данным опроса компании Research & Branding Group около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. А 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.

На начало ноября, жилищные субсидии уже оформили 6,4 млн украинских семей, т.е. около половины всех домохозяйств.

По данным ноябрьского опроса социологической группы "Рейтинг" 86% украинцев считают новые коммунальные тарифы необоснованно завышенными.