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СКМ готова защищать в суде свои права на "Укртелеком"

14 апреля в 15:36

Предприятие работает в штатном режиме.

СКМ
Ахметов готов судиться за «Укртелеком»
СКМ
Группа "Систем кэпитал менеджмент" готова в суде защищать свои права собственности на акции и корпоративные права ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб".

На сегодняшний день СКМ еще не получила какие-либо официальные судебные документы относительно ареста акций вышеуказанных компаний. Они продолжают работать в обычном режиме, предоставляя услуги в полном объеме.

"Как контролирующий акционер и собственник ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб", группа СКМ заинтересована в объективном и независимом расследовании всех обстоятельств приватизации ПАО "Укртелеком"… Насколько мы понимаем из публичных заявлений ГПУ, расследования направлены именно на проверку законности и установление всех обстоятельств приватизации "Укртелекома" предыдущими собственниками "Укртелекома" и их конечными бенефициарами", - отмечают в СКМ.

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Напомним, что Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба".

Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".

Сообщалось, что Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Укртелеком СКМ суд Ахметов арест
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