Сирийская оппозиция требует прекратить огонь, угрожая выйти из договоренностей о перемирии

Столкновения и воздушные удары сохранились в некоторых областях.
Россия, которая поддерживает Асада, призвал Организацию Объединенных Наций дать свое благословение на хрупкое перемирие, уже третье в этом году, благодаря которому пытаются положить конец почти шестилетней войне в Сирии.
Столкновения и воздушные удары сохранились в некоторых областях после объявления режима "тишины" (полночь 30 декабря).
"Длительные нарушения (перемирия - ред.) со стороны режима (Башара Асада. - Ред.), а также бомбардировки и попытки атаковать подконтрольные революционным фракциям районы могут сделать соглашение недействительным", - цитирует агентство заявление оппозиции.
Также отмечается, что правительственные войска и их союзники сохраняют активность в районе на северо-запад от Дамаска.
Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.
Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.
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