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Сирийская оппозиция требует прекратить огонь, угрожая выйти из договоренностей о перемирии

31 декабря в 12:54

Столкновения и воздушные удары сохранились в некоторых областях.

Алеппо
Оппозиция заявляет о том, что войска Асада наршуют перемирие
Anadolu Agency
Сирийская оппозиция заявила о том, что будет считать сделку о прекращении огня "недействительной", если войска президента Башара Асада и их союзники продолжат вести огонь, сообщает Reuters.

Россия, которая поддерживает Асада, призвал Организацию Объединенных Наций дать свое благословение на хрупкое перемирие, уже третье в этом году, благодаря которому пытаются положить конец почти шестилетней войне в Сирии.

Столкновения и воздушные удары сохранились в некоторых областях после объявления режима "тишины" (полночь 30 декабря).

"Длительные нарушения (перемирия - ред.) со стороны режима (Башара Асада. - Ред.), а также бомбардировки и попытки атаковать подконтрольные революционным фракциям районы могут сделать соглашение недействительным", - цитирует агентство заявление оппозиции.

Также отмечается, что правительственные войска и их союзники сохраняют активность в районе на северо-запад от Дамаска.

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Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги оппозиция Сирия войска нарушение
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