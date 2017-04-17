Синоптики прогнозируют в Украине холодную неделю, снег и заморозки

В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.

Вторжение арктического воздуха приведет к резкому похолоданию Андрей Товстыженко, ZN.UA

Во вторник, 18 апреля, в южной части, восточных, большинстве центральных областей Украины дожди, местами с, местами сильные осадки; температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 4-9° тепла.

В Киеве без осадков, ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

В среду, 19 апреля, в восточных, большинстве южных, центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки; температура в течение суток 2-7° тепла (ночью местами заморозки 0-3°).

На остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе страны небольшой дождь и мокрый снег; ночью заморозки 0-5°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 19 апреля холодна погода: ночью заморозки 0-3°, температура днем 7-9° тепла. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В начале марта заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на весенние месяцы и начало лета. "В конце апреля следует ожидать похолодания. Но это похолодание не будет таким, что во всех регионах даст заморозки, только в отдельных – северных районах", - сказала она.