Синоптики прогнозируют в Украине холодную неделю, снег и заморозки

В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.
На остальной территории без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 4-9° тепла.
В Киеве без осадков, ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.
В среду, 19 апреля, в восточных, большинстве южных, центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки; температура в течение суток 2-7° тепла (ночью местами заморозки 0-3°).
На остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе страны небольшой дождь и мокрый снег; ночью заморозки 0-5°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве 19 апреля холодна погода: ночью заморозки 0-3°, температура днем 7-9° тепла. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
В начале марта заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на весенние месяцы и начало лета. "В конце апреля следует ожидать похолодания. Но это похолодание не будет таким, что во всех регионах даст заморозки, только в отдельных – северных районах", - сказала она.Интерфакс-Украина