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Шуфрич продал ДТЭК свой пакет акций в "Нефтегаздобыче"

28 апреля в 10:04

Сделка совершена по взаимной договоренности.

Шуфрич
ДТЭК Ахметова сосредоточил 75% акций "Нефтегаздобычи"
 Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова увеличила пакет в "Нефтегаздобыча" до 75%, купив 15% акций у народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ЭП.

"В компании "Фолукс" купили 15% акций (Foloux Consulting Limited, которая входит в сферу влияния Нестора Шуфрича - ред). Это было по взаимной договоренности", - сказал он.

Напомним, "Нефтегаздобыча" была основана в 1999 году Николаем Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000 годов 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфричу.

Нефтегаздобыча разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области - Семиренковском и Мачухском. Запасы газа составляют 25 млрд кубов, газового конденсата - 2 млн тонн.

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Ранее сообщалось, что ДТЭК приобрел дополнительные 15% акций "Нефтегаздобыча", увеличив свою долю в компании до 75%.

Также сообщалось, что ДТЭК принадлежит 60% акций частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", а единственным бенефициаром группы ДТЭК является Ринат Ахметов.

По материалам: Экономическая правда
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Тэги ДТЭК Нефтегаздобыча Шуфрич Ахметов
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