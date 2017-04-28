Шуфрич продал ДТЭК свой пакет акций в "Нефтегаздобыче"

Сделка совершена по взаимной договоренности.

ДТЭК Ахметова сосредоточил 75% акций "Нефтегаздобычи" Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова увеличила пакет в "Нефтегаздобыча" до 75%, купив 15% акций у народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ЭП.

"В компании "Фолукс" купили 15% акций (Foloux Consulting Limited, которая входит в сферу влияния Нестора Шуфрича - ред). Это было по взаимной договоренности", - сказал он.

Напомним, "Нефтегаздобыча" была основана в 1999 году Николаем Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000 годов 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфричу.

Нефтегаздобыча разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области - Семиренковском и Мачухском. Запасы газа составляют 25 млрд кубов, газового конденсата - 2 млн тонн.

Ранее сообщалось, что ДТЭК приобрел дополнительные 15% акций "Нефтегаздобыча", увеличив свою долю в компании до 75%.

Также сообщалось, что ДТЭК принадлежит 60% акций частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", а единственным бенефициаром группы ДТЭК является Ринат Ахметов.