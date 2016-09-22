Сети Metro и Auchan торгуют в Крыму в обход санкций – СМИ

Представители сетей утверждают, что супермаркетами управляют российские филиалы компаний.

Европейские сети торгуют в Крыму в обход санкций driverlayer.com

Сети супермаркетов Metro и Auchan ведут торговлю в оккупированном Крыму в обход санкций Евросоюза. Так, источники в компаниях, которые занимаются грузоперевозками, рассказали, что товары для супермаркетов возят на полуостров на пароме в Керченский порт, пишет Reuters, сообщает УНИАН.

В публикации отмечается, что европейским компаниям запрещено вести дела с руководством керченского парома и портом Керчи из-за санкций ЕС, введенных в связи с аннексией Крыма.

А вот представители Metro и Auchan заявили, что о нарушениях санкций с их стороны речь не идет, поскольку супермаркетами в Крыму управляют российские филиалы компаний.

В порту Керчи вопросы о грузоперевозках для супермаркетов переадресовывают к владельцам парома, а они в свою очередь опровергают контакты ритейлерами.

Юристы объясняют это тем, у санкционного режима есть "серая зона", которая позволяет обойти ограничения из-за того, что характер отношений между материнскими компаниями и субподрядчиками часто сложно определить. В ответ на запрос Reuters Metro и Auchan не отрицала информацию о том, что их товары переправляют на пароме через Керченский пролив. Так, представитель Metro сообщил, что магазины в Крыму находятся под управлением независимых российских организаций и сотрудников, которые не подпадают под действие санкций ЕС. Представитель Auchan также сообщил, что компания также не нарушает ЕС.

Напомним, 17 июня Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер за аннексию Крыма Россией до 23 июня 2017 года Данные санкции применяются к резидентам ЕС и предприятиям, расположенным в ЕС. Они ограничиваются территорией Крыма и Севастополя

Впоследствии, 1 июля, ЕС также утвердил согласованное 21 июня Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России на полгода. Таким образом, санкции против РФ продлены до 31 января 2017 года.