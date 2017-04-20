Сельхозпроизводители сделали предоплату предприятиям Фирташа на 2 млрд грн

Аграрии планируют получить 300 тыс тонн минеральных удобрений азотной группы.

Аграрии надеются получить уже купленное удобрение Коммерсантъ

Химическим предприятиям подконтрольной Дмитрию Фирташу группы Ostchemв размере 2 млрд грн за 300 тыс тонн удобрений, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"В соответствии с заключенными контрактами, сделана 100% предоплата стоимости минеральных удобрений азотной группы объемом до 300 тыс тонн на общую сумму почти 2 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, аграрии надеются на восстановление производственных мощностей указанных предприятий и выполнения заводами договорных обязательств по поставкам минеральных удобрений в полном объеме.

По информации министерства, по состоянию на 19 апреля 2017 года сельскохозяйственные предприятия приобрели 1,03 млн тонн минеральных удобрений (108% к заявке), в том числе азотных - 743 тыс тонн (110% к заявки), фосфорных - 165 тыс тонн (106%), калийных 129 тыс тонн (101% к заявке).

Напомним, что в марте "Укртрансгаз" начал ограничивать газоснабжение подконтрольных Дмитрия Фирташа "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Азот", объясняя это решение задолженностью контрагентов и отсутствием подтвержденных объемов газа в ГТС.

Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля текущего года.

Украина заплатила российским предприятиям 74 млн долларов за карбамидно-аммиачную смесь в 2014-2016 годах. При этом импорт удобрений ежегодно увеличивался. Так, в 2016 году увеличение составило 3% и объем закупок достиг 149 тыс тонн.