СБУ получила доказательства в деле о финансировании сепаратизма после допроса адвоката Онищенко

Следователи получили "фактические данные, которые имеют доказательственное значение".

СБУ допросила адвоката Цыганкова

Служба безопасности Украины по результатам допроса адвоката Андрея Цыганкова получила доказательства в уголовном производстве относительно финансирования сепаратизма.

В пресс-службе СБУ подтвердили, что утром 24 октября один из защитников народного депутата Александра Онищенко был задержан и доставлен для проведения с его участием процессуальных действий.

"По результатам допроса вышеуказанного лица были получены фактические данные, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование сепаратизма)", - говорится в сообщении СБУ.

Полученным материалам предоставляется правовая оценка. Следствие продолжается.

Как сообщалось, 24 октября спикер СБУ Елена Гитлянская проинформировала, что сотрудники Службы безопасности Украины в присутствии представителей Союза адвокатов Украины проводили следственные действия с адвокатом Цыганковым, который является защитником народного депутата Александра Онищенко. В то же время, в СБУ пока не уточняют, в связи с каким уголовным производством проводятся следственные действия.

Директор НАБУ Артем Сытник 7 июля сообщил, что в ходе досудебного расследования деятельности созданной народным депутатом Александром Онищенко преступной организации детективами Бюро установлена преступная группа, действовавшая под прикрытием лиц, имеющих свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

"Эти лица, прикрываясь гарантиями, предоставленными им законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування". Указанной деятельностью по данным следствия занимались, в частности, адвокаты А.Цыганков, О.Копусь и В.Маковский. На причастность к указанному преступлению проверяются и другие лица, в том числе и адвокаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-центра НАБУ.

11 июля НАБУ обнародовало доказательства, указывающие на причастность офиса адвоката А.Цыганкова к управлению финансовыми операциями ряда предприятий с признаками фиктивности, которые занималась конвертацией в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".