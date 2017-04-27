"Сбербанк" подал апелляцию на запрет использования торговой марки

Юристы "Сбербанка" и "Ощадбанка" снова встретятся в суде.

В "Сбербанке" хотят сэкономить на ребрендинге 5.ua

"Сбербанк"решение Хозяйственного суда Киева от 18 апреля о признании недействительным 10 торговых марок "Сбербанка" и лишении его доменного имени sberbank.ua.

В четверг, 27 апреля, пресс-служба финучреждения сообщила о подаче соответствующего иска в апелляционный суд. В банке пояснили, что он воспользовалось своим правом подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок до вступления в силу решения суда первой инстанции.

Как сообщалось, 18 апреля, Хозяйственный суд Киева по иску "Ощадбанка" признал недействительными десять торговых марок "Сбербанка", лишил его доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

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Напомним, что 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

После этого российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka.