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"Сбербанк" подал апелляцию на запрет использования торговой марки

27 апреля в 21:12

Юристы "Сбербанка" и "Ощадбанка" снова встретятся в суде.

сбербанк
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5.ua
"Сбербанк" обжалует в апелляции решение Хозяйственного суда Киева от 18 апреля о признании недействительным 10 торговых марок "Сбербанка" и лишении его доменного имени sberbank.ua.

В четверг, 27 апреля,  пресс-служба финучреждения сообщила о подаче соответствующего иска в апелляционный суд.  В банке пояснили, что он воспользовалось своим правом подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок до вступления в силу решения суда первой инстанции.

Как сообщалось, 18 апреля, Хозяйственный суд Киева по иску "Ощадбанка" признал недействительными десять торговых марок "Сбербанка", лишил его доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

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Напомним, что 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО  "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

После этого российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Сбербанк Ощадбанк банк суд
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