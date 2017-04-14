"Сбербанк" отменил ограничение на снятие наличных

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Ограничения отменены с 14 апреля.

"Сбербанк" отменяет ограничения 5.ua

"Сбербанк" отменил временное ограничение по карточным счетам для физических лиц, сообщила пресс-служба банка.

"С 14.04.2017 года отменяются все ранее установленные временные лимиты на совершение наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте. Начиная с указанной даты, выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без ограничений по сумме", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

Также с 16 марта "Сбербанк" временно заблокировал расходные операции по кредитным карточкам для физических лиц. При наличии задолженности по карточке кредитный лимит установлен на уровне текущей задолженности.

Плюс, 16 марта "Сбербанк" установил новые временные суточные лимиты по операциям. В частности, суточный лимит на операции по снятию наличных с карточных счетов составляет 20 тыс. грн / $ 750 / EUR700 по одному карточному счету клиента.

Ранее, 15 марта, "Сбербанк" ввел ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (около $ 1,1 тыс) через кассы банка на одного клиента в сутки.