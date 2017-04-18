"Сбербанк" будет судиться с "Ощадбанком" за торговую марку

Юристы "Сбербанка" намерены подавать апелляцию, чтобы вернуть ему право на 10 торговых марок и доменное имя.

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"Сбербанк" обжалует решение Хозяйственного суда Киева от 18 апреля ои лишении его доменного имени sberbank.ua.

"Данное решение суда не вступило в силу. ПАО "Сбербанк" имеет право подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, что является основанием пересмотра упомянутого решения судом высшей инстанции", – сообщили в пресс-службе "Сбербанка" "Українським новинам".

Как сообщалось, 18 апреля, Хозяйственный суд Киева по иску "Ощадбанка" признал недействительными десять торговых марок "Сбербанка", лишил его доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

Напомним, что 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

После этого российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka.