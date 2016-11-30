Саудовской Аравии остро нужно решение ОПЕК о сокращении добычи – The Economist

Если сегодняшние переговоры провалятся, скорее всего виновным будет Тегеран, но больше всего пострадает от этого Эр-Рияд.

От сегодняшнего решения зависит доверие рынков к ОПЕК и Саудовской Аравии. id77.livejournal.com

Менеджеры хедж-фондов, сырьевые трейдеры, бывшие шпионы и авантюристы сегодня пристально следят за событиями в Вене, где проходят очередные сборы стран. Такое внимание может показаться немного преувеличенным. После года споров и недоверия между странами-участницами позиции картеля на рынках пошатнулись, а доверие к нему переживает кризис. Но встреча обещает стать зрелищной балансировкой, которая держит нефтяные рынки в напряжении.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что речь идет не только о судьбе ОПЕК. Влияние крупнейшего производителя нефти - Саудовской Аравии – тоже поставлена на карту. Королевство два года назад дало толчок обвалу цен, создав препятствия для усилий ОПЕК обмануть рынок.

Сейчас Саудовскую Аравию загнал в угол заядлый соперник Иран, Ирак подорвал ее позиции, а в придачу она стала заложником капризов внешней политики России. Почему же королевство оказалось в таком положении и, что важнее, сможет ли оно выйти из него?

Чтобы понять, что поставлено на карту, стоит вспомнить решительные действия министров ОПЕК в Алжире два месяца назад. После девяти месяцев провальных попыток договориться о сокращении добычи, они объявили о намерении уменьшить ее на 1,1 миллион баррелей в день. Это отразилось на ценах на нефть, хотя самые сложные вопросы были отложены до сегодняшней встречи.

После встречи в Алжире Тегеран объявил, что хочет чтобы ему позволили нарастить добычу до уровня, который у него был до введения западных санкций из-за сомнительной ядерной программы. Ирак уклонялся от определения уровня, с которого он будет сокращать свою добычу. Россия тем временем демонстрировала нерешительность. У нее нет членства в ОПЕК, но Саудовская Аравия хочет, чтобы она тоже участвовала в процессе и не смогла отобрать у стран-участниц доли на рынке. В результате цены на нефть в сентябре вновь начали падать. Неспособность выполнить обещания, сделанные в Алжире, опустила стоимость барреля до 40 долларов.

Издание пишет, что это усиливает позицию Саудовской Аравии. Эр-Рияд надеется, что Тегеран, Багдад и Москва подпишут соглашение о сокращении, потому что дальнейшее падение цен на нефть еще сильнее ударит по их экономикам. Три страны добывают нефть на полную мощность, поэтому провести определенное сокращение для них будет не сложно.

Кроме того, над Ираном нависла угроза возобновления американских санкций, если следующий президент США Дональд Трамп разорвет соглашение, достигнутое администрацией его предшественника. Это может повлиять на желание иранской стороны добиться повышения цен на нефть и заработать, пока она еще может.

Однако, все же, это не так экономический, как геополитический конфликт. И, вероятно, все решится тогда, когда министры нефти Саудовской Аравии и Ирана посмотрят друг другу в глаза, чтобы проверить, кто моргнет первый. Если стороны договорятся о соглашении относительно сокращения, цены на нефть могут вырасти.

Такое решение застало бы рынки врасплох, как договоренность, достигнутая в Алжире. Если же договориться сегодня не удастся, Саудовской Аравии будет от этого хуже, чем Ирану, хотя вероятнее всего именно последний будет виноват. Нефтяные рынки не будут доверять ОПЕК. Они потеряют веру в способность королевства добиваться консенсуса в вопросах "черного золота". Низкие цены на нефть усложнят также частичную приватизацию государственной компании Saudi Aramco, что подорвет ключевую реформу принца Мухаммада бин Салмана.

Без договоренности ситуация может стать настолько мрачной, что все стороны, несмотря на большие расхождения во взглядах, все равно будут продолжать вести диалог. Однако нефтяные рынки вряд ли на это купятся снова.

Издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.

Вчера сообщалось, что нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК. По состоянию на 08:28 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель.