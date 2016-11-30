Саудовская Аравия возьмет на себя наибольший "удар" от сокращения добычи нефти – Reuters

Эр-Рияд может взять на себя почти половину от всего, что страны ОПЕК договорились сократить.

Саудовская Аравия собирается сократить свою добычу на 0,5 миллиона баррелей. pixabay.com

пошла на встречу своему сопернику Ирану, согласившись, что он не будет наращивать добычу нефти, когда достигнет уровня, который был у него до введения западных санкций. Кроме того, королевство собирается взять на себя "наибольший удар" в ОПЕК.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации, страны-участницы согласились сократить ежедневную добычу на 1,2 миллиона баррелей. При этом Саудовская Аравия возьмет на себя почти половину от этого сокращения и уменьшит производство на 0,5 миллиона баррелей, добывая ежедневно 10,06 миллионов баррелей нефти. В свою очередь, Иран будет добывать 3,797 миллионов баррелей в день и не будет больше наращивать объемы. Остальные члены ОПЕК также сократят свою добычу.

В то же время, в организации ждут, что страны, которые не входят в ее состав, тоже присоединятся к процессу и в целом сократят производство на 0,6 миллиона баррелей. Из них сокращение на 0,4 миллиона ждут от России, хотя в Москве говорят, что это "многовато".

Сегодня стало известно, что страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. Ранее издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.

Вчера сообщалось, что нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК. По состоянию на 08:28 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель.