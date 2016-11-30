Саудовская Аравия возьмет на себя наибольший "удар" от сокращения добычи нефти – Reuters

Эр-Рияд может взять на себя почти половину от всего, что страны ОПЕК договорились сократить.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации, страны-участницы согласились сократить ежедневную добычу на 1,2 миллиона баррелей. При этом Саудовская Аравия возьмет на себя почти половину от этого сокращения и уменьшит производство на 0,5 миллиона баррелей, добывая ежедневно 10,06 миллионов баррелей нефти. В свою очередь, Иран будет добывать 3,797 миллионов баррелей в день и не будет больше наращивать объемы. Остальные члены ОПЕК также сократят свою добычу.
В то же время, в организации ждут, что страны, которые не входят в ее состав, тоже присоединятся к процессу и в целом сократят производство на 0,6 миллиона баррелей. Из них сокращение на 0,4 миллиона ждут от России, хотя в Москве говорят, что это "многовато".
Сегодня стало известно, что страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. Ранее издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.
Вчера сообщалось, что нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК. По состоянию на 08:28 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель.ZN.UA