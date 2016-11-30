Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти – Reuters

Эр-Рияд настаивал на том, чтобы Тегеран принимал участие в сокращении в полной мере, однако теперь готов пойти на определенные уступки.

Эр-Рияд и Тегеран могут сегодня достичь компромисса в вопросе добычи нефти. bloomberg.com

Министр энергетики Саудовской Аравии Хали аль-Фалих перед встречей министров странзаявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство нефти до уровня, который у него был до введения западных санкций.

Как сообщает Reuters, эти слова можно расценивать как готовность Эр-Рияда к компромиссу с Тегераном, хотя в течение последних нескольких недель он настаивал, чтоб иранская сторона в полной мере принимала участие в сокращении добычи нефти.

Фалих также сказал, что ОПЕК сфокусировался на предложении сократить ежедневную добычу на один миллион баррелей – до 32,5 миллионов. При этом саудовский министр также надеется, что страны, которые не входят в ОПЕК, обеспечат сокращение еще на 0,6 миллиона баррелей в день.

Однако, он уверен, что даже если организация не сможет сегодня договориться, рынок все равно будет постепенно восстанавливаться. По мнению Фалиха, это произойдет за счет сокращения в странах, которые не входят в ОПЕК.

Напомним, что на предыдущих переговорах стран-участниц организации не удалось достичь договоренностей, в частности, из-за противоречий Саудовской Аравией и Ираном. Иран хотел, чтобы Саудовская Аравия сократила свою ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, в то время как саудовская сторона не была готова к такому.

Напомним, что сегодня в Вене проходит встреча министров нефти страны ОПЕК. Как сообщал Bloomberg, страны организации готовы договориться о сокращении добычи нефти, а делегаты говорили об оптимизме.

Вчера сообщалось, что нефть дешевеет из-за неопределенности с соглашением стран ОПЕК. По состоянию на 08:28 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,61%, до 48,91 доллара за баррель.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.