С сегодняшнего дня в Украине повышаются соцстандарты и зарплаты бюджетников

Минимальная зарплата в Украине выросла на 50 грн, а должностной оклад бюджетников первого тарифного разряда – на 150 грн.

Украинским бюджетникам немного повысили зарплаты rossandhelen / Depositphotos

В Украине с сегодняшнего дня вступает в силу решение Кабинета министров Украины о повышении должностных окладов сотрудников отдельных отраслей бюджетной сферы, а также изменения в закон о Госбюджете Украины на 2016 год, направленные на повышение уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, комментируя соответствующее постановление правительства №840, должностные оклады сотрудников бюджетной сферы, которые оплачиваются на основе единой тарифной сетки, повышены на 12,7%.

"В частности, должностной оклад сотрудника первого тарифного разряда вырос на 150 грн и будет составлять 1335 грн (было 1185 грн). В соответствии к росту должностного оклада (тарифной ставки) сотрудника первого тарифного разряда и тарифных коэффициентов по разрядам Единой тарифной сетки повышаются должностные оклады всем категориям сотрудников отдельных отраслей бюджетной сферы с обеспечением межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда сотрудников", – отмечается в сообщении.

В то же время, принятый в мае закон №4543, предусматривает повышение с 1 декабря минимальной зарплаты с 1550 до 1600 грн, а прожиточного минимума на одного человека – с 1399 до 1544 грн.

3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты в два раза до 3,2 тыс. грн.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик"Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".