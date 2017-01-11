S&P считает конвертацию облигаций Приватбанка выборочным дефолтом

Дефолт является выборочным, а не полным, поскольку государство отказалось платить только держателям еврооблигаций Приватбанка.

По методологии S&P у Приватбанка наступил частичный дефолт phl.com.ua

S&P Global Ratings пересмотрело рейтинги ПАО КБ "Приватбанк" с уровня R (под надзором органов государственного регулирования) на SD - выборочный дефолт (selective default).

Рейтинговое действие обусловлено тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о конвертации в капитал Приватбанка трех выпусков сертификатов участия в займе (еврооблигаций), находящихся в обращении. Это решение последовало за введением временной администрации в банке в конце декабря 2016 года.

В S&P рассматривают конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, поскольку "держатели облигаций не получат выплат в рамках данной операции". При этом аналитики агентства оценивают эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств Приватбанка в настоящее время не был объявлен дефолт.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".