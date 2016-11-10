S&P подтвердило рейтинг США на отметке AA+

Рейтинг подтвержден в ожидании плавного перехода власти.
Агентство считает, что любые новые меры, которые могут быть приняты в сфере торговли или эмиграции, существенно не замедлят рост экономики США, сказано в релизе агентства, сообщает РИА Новости.
Одновременно с этим S&P подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "A-1+".
"Мы подтвердили суверенные рейтинги США, что отражает ожидаемый нами плавный переход власти, являющийся отличительной чертой американской демократии… ", — говорится в сообщении S&P.
Агентство полагает, что реальный рост ВВП страны в 2016 году составит 1,5%, в 2017 году — 2,4%, в 2018 году — 2,3%, а в 2019 году — 2,2%.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.РИА Новости