S&P подтвердило рейтинг США на отметке AA+

Рейтинг подтвержден в ожидании плавного перехода власти.

Эксперты подтвердили рейтинг США e-news

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на отметке "AA+" со стабильным прогнозом после выборов президента США.

Агентство считает, что любые новые меры, которые могут быть приняты в сфере торговли или эмиграции, существенно не замедлят рост экономики США, сказано в релизе агентства, сообщает РИА Новости.

Одновременно с этим S&P подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "A-1+".

"Мы подтвердили суверенные рейтинги США, что отражает ожидаемый нами плавный переход власти, являющийся отличительной чертой американской демократии… ", — говорится в сообщении S&P.

Агентство полагает, что реальный рост ВВП страны в 2016 году составит 1,5%, в 2017 году — 2,4%, в 2018 году — 2,3%, а в 2019 году — 2,2%.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.