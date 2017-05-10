С начала мая в Украине значительно подешевел борщевой набор

Сельхозпроизводители распродают остатки, которые находятся в хранилищах с осени. За овощи высокого качества продавцы просят дороже.

В мае сварить борщ стало дешевле panoramio.com/photo/26086285

Цены на овощи(капусту, картофель, морковь, свеклу и лук) с начала маясообщает ассоциация "Украинская аграрная конфедерация" (УАК).

По данным УАК, к 10 мая стоимость картофеля на крупнейших оптовых площадках Украины колеблется в пределах 4,5-6 грн/кг, капусты – 8-12 грн/кг, моркови – 6-10 грн/кг, лука – 3,5-6 грн/кг, свеклы – 2-3,5 грн/кг.

"Достаточно заметная разница в стоимости по каждому виду продукции объясняется очень неоднородным качеством продукции. За овощи высокого качества продавцы просят в среднем в 1,5 раза более высокую цену, чем за некондиционный товар", - отметили в ассоциации.

По данным УАК, в настоящее время на рынках наблюдается большое предложение именно некондиционной продукции, поскольку сельхозпроизводители распродают остатки, которые находятся в хранилищах с осени.

Напомним, что по данным Госстата, потребительские цены в Украине в апреле 2017 года по сравнению с мартом выросли на 0,9%. Месячная инфляция замедлилась по сравнению с январем (1,1%), февралем (1,0%) и мартом (1,8%). С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 4,9%.