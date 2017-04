За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета

В сборочном цеху "Антонова" уже около трех лет стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.

Потенциальные заказчики не уверены, что "Антонов" все еще способен выпускать самолеты Бизнес

Потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев.

Автор отмечает, что отчеты "Антонова" с международных выставок в отношении полученного портфеля заказов впечатляют, однако реальное положение дел в данной сфере сильно отличается от "информационного шума", созданного чиновниками ВПК.

"На сегодняшний день с определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Этот контракт был заключен предприятием еще до президентского десанта новых управленцев. Справедливости ради надо отметить наличие соглашения о совместном серийном производстве 12 экземпляров Ан-178 для компании Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd (Китай), пока не реализованного в виде контракта. На этом можно поставить точку… Это все", – говорится в статье.

Менделеев подчеркивает ,что по состоянию на апрель 2017 года ни один самолет ГП "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.

"Почему же нет заказов? Куда они делись? Ведь раньше заказы были, хоть и не гигантские. Летают же по планете 40 построенных за последние годы экземпляров Ан-148 и Ан-158, еще 6 Ан-32 поступили в ВВС Ирака, 4 Ан-32 встали на службу в МЧС Украины, несколько Ан-74 отправились в Казахстан, Лаос, другие страны. Ответ прост: потенциальные заказчики хорошо знают положение дел в авиастроении Украины и не разделяют информационного оптимизма его руководителей. Их больше волнует вопрос, способно ли наше ведущее предприятие вообще строить самолеты?", – отмечает автор.

Менделеев указывает, что последний Ан-148 был достроен и передан заказчикам ровно два года назад – в апреле 2015 года, а всего через 2 месяца президент сменил руководство предприятия. С того момента (т.е. – в течение второй половины 2015, всего 2016 и первой половины 2017 года), заказчикам не было передано ни одного самолета. По словам автора, сложившаяся ситуация является для авиапромышленности Украины беспрецедентной.

"Упомянутый выше контракт с Азербайджаном и соглашение с Китаем еще не перешли в стадию выполнения. Не только не начато серийное производство Ан-178 (а в текущем году, согласно принятым обязательствам, надо сдать минимум два самолета), не началась даже подготовка к нему. Да что там подготовка, остановлены все летные и сертификационные испытания Ан-178! Фактически программа остановилась на полпути. Так какие могут быть заказы?", – говорится в статье.

При этом, Менделеев обращает внимание на то, что в сборочном цеху "Антонова" уже около трех лет стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158. Некоторые самолеты почти готовы, но не оснащены двигателями и некоторым бортовым оборудованием.

"Бездарно заморожены на годы около 60 млн долл. Именно столько стоит это "железо". Это богатство покрыто толстым слоем пыли, и до этого никому нет дела. Самолеты не достраиваются. Неужели это делается сознательно?", - задается вопросом автор.

Ранее сообщалось, что ГП "Антонов" нуждается в более чем 700 млн долларов для расширения производства самолетов.

Подробнее о ситуации, сложившейся на государственном предприятии "Антонов", читайте в статье Дмитрия Менделеева "Мертвая петля "Антонова"…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".