Топ Новости
<
>

С 8 мая технику начнут продавать только через кассовый автомат

8 мая в 19:56

В перечень попало более 300 товаров. 

Бытовая техника
Бытовая техника будет продаваться через кассовые аппараты
С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о перечне групп товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и которые впредь должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), сообщается в соответствующем постановлении Кабмина от 16 марта 2017 №231.   

В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.

Читайте также: Украинцы чаще всего покупают в интернете одежду, мелкую бытовую технику и мобильные телефоны

В конце 2016 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий применять регистраторы расчетных операций (РРО) всех торговцев сложной техникой, включая плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода. Это вызвало недовольство среди владельцев интернет-магазинов, которые понесут большие расходы на кассовые аппараты. 

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги товар опера постановление торги техника закон книги телефон электричество Рада независимость интернет расходы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...