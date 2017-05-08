С 8 мая технику начнут продавать только через кассовый автомат

В перечень попало более 300 товаров.

Бытовая техника будет продаваться через кассовые аппараты

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров о перечне групп товаров, которые подлежат гарантийному ремонту и которые впредь должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), сообщается в соответствующем постановлении Кабмина от 16 марта 2017 №231.

В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками.

В конце 2016 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий применять регистраторы расчетных операций (РРО) всех торговцев сложной техникой, включая плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода. Это вызвало недовольство среди владельцев интернет-магазинов, которые понесут большие расходы на кассовые аппараты.