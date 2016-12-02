С третьего декабря повышаются минимальные цены на алкоголь

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0,5 литра водки будут стоить от 70 гривень.

С 3 декабря алкоголь будет дороже news.mail.ru

В субботу, 3 декабря, вступает в силу постановление Кабинета министров по поднятию минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

В ГФС связывают повышение минимальных цен с реальными затратами на производство и реализацию алкогольных напитков, которые выросли в связи с ростом акцизов на спирт. Подорожали и другие составляющие, поэтому ГФС предложило с 3 декабря провести коррекцию отпускных цен на алкогольную продукцию.

ГФС приводит перечень алкоголя, который подорожает после 3 декабря:

- водка и ликероводочные напитки - 27,1- 27,86% (с 54,90 гривень до 69,78 за 0,5 л);

- виски, ром и джин - на 37-63% (до 750 гривень за 1 л);

- шампанское - на 40% (до 69,9 гривень за 0,7 л);

- натуральные вина - на 22% (до 33 гривень за 0,7 л);

- крепленые вина и вермуты - на 55,6% (до 42 гривень за 0,5 л);

- коньяк - на 24-27% (1 л):

"Три звезды" - с 269,23 до 336,22 гривень (опт) и с 420 до 524,5 гривень (розница)

"Четыре звезды" - с 285,26 до 352,24 гривень (опт) и с 445 до 549,5 гривень (розница)

"Пять звезд" - с 301,28 до 384,29 гривень (опт) и с 470 до 599,5 гривень (розница).

Как сообщалось, 9 ноября Кабинет министров утвердил новые минимальные розничные цены на алкоголь, в частности, минимальная цена на пол-литровую бутылку водки увеличена с 54,9 грн до 69,78 грн.