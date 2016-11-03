С 1 января пенсию в Украине можно будет оформить без привязки к месту жительства

Всех пенсионные дела переведут в электронную форму, благодаря чему можно будет оформить пенсию в любом отделении ПФУ.

Пенсию можно будет оформить в любом отделении 5692.com.ua

С 1 января 2017 года в Украине пенсию можно будет оформить без привязки к месту жительства или работы, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он напомнил, что в сентябре этого года правительство утвердило программу для Пенсионного фонда Украины, где предполагается изменение принципа обслуживания граждан.

"Мы начинаем этот процесс с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вариант, что даст нам возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. И уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан", - подчеркнул вице-премьер.

Также, по словам Розенко, работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет смотреть как в течение своей трудовой жизни он накапливает себе на пенсию и какая выплата у него будет при выходе на пенсию.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагало увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом планировалось, что минимальные пенсии вырастут на 10%.