С 1 января пенсию в Украине можно будет оформить без привязки к месту жительства

Всех пенсионные дела переведут в электронную форму, благодаря чему можно будет оформить пенсию в любом отделении ПФУ.
Он напомнил, что в сентябре этого года правительство утвердило программу для Пенсионного фонда Украины, где предполагается изменение принципа обслуживания граждан.
"Мы начинаем этот процесс с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вариант, что даст нам возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. И уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан", - подчеркнул вице-премьер.
Также, по словам Розенко, работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет смотреть как в течение своей трудовой жизни он накапливает себе на пенсию и какая выплата у него будет при выходе на пенсию.
15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагало увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом планировалось, что минимальные пенсии вырастут на 10%.ZN.UA