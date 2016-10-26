Руководство Нацкомиссии по ценным бумагам может быть отправлено в отставку за разглашение конфиденциальной информации

Согласно закону, умышленное незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к инсайдерской информации наказываются с лишением права занимать определенные должности.

Руководство Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку может быть отправлено в отставку из-за скандала о разглашении конфиденциальной информации. Такое мнение высказал директор компании "Финэкс-Капитал" Игорь Когут, сообщает УНН

В данном случае, по словам И.Когута, речь идет о главе Нацкомиссии Тимуре Хромаеве, его заместителе Дмитрии Тарабакине и замдиректора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР Ираклии Барамия.

"В любой стране мира цивилизованной, если бы такая информация была обнародована и соответствовала действительности — это отставка. Если это неправда — то сама Комиссия, в моем понимании, должна была написать заявление в прокуратуру и другие органы, чтобы те провели проверку. При этом, комиссия должна предоставить свои электронные ящики, чтобы правоохранители могли проверить, были ли уничтожены письма, или вся переписка осталась и в ней действительно нет того, о чем написали СМИ. Это принципиально важный вопрос. Объем информации, которым обладает комиссия, он огромен. Здесь стоит вопрос защиты инвесторов и конфиденциальность самого рынка", — отмечает он.

По мнению И.Когута, опубликованные фамилии могут говорить о том, что это элемент сделки.

"Мол, комиссия дает депутатам информацию о тех, кто их интересует, а депутаты будут лояльны к законопроектам, которые комиссия продвигает в Раду. В частности, это проекты по увеличению полномочий комиссии. Также проект по сбору дополнительных средств с профучастников, который будет привязан к объему сделок, то есть дополнительный налог. Если конфиденциальная информация действительно была передана в СМИ, должно ли руководство комисси пойти в отставку? В моем понимании, да. Если эти факты соответствуют действительности. Вопрос даже не в судьбе членов комиссии, а в доверии между рынком и комиссией. Если это доверие будет утрачено, то это серьезно повлияет на развитие рынка. Ведь весь инвестиционный рынок построен на доверии. Если доверия нет, никто денег не дает", — поясняет он.

Специализирующийся на вопросах фондового рынка юрист Леонид Белкин считает, что действия Комиссии подпадают под ст. 44 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке". Согласно закону, умышленное незаконное разглашение, передача или предоставление доступа к инсайдерской информации наказываются штрафом от 750 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

"То, что Комиссия манипулирует информацией в интересах создания негативного образа фондового рынка — давно известно. Вспомните про 100 млрд. теневых денег на бирже, по которым я судился. С другой стороны, понятие инсайдерской информации и ответственность за ее распространение никто не отменял", — пишет он.