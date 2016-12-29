Розничный акциз на топливо ликвидировали в рамках бюджетного процесса

Тем не менее, у нелегальных продавцов топлива останется значительный запас прочности для продолжения "бизнеса".
Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Алла Еременко, Сергей Куюн и Геннадий Кобаль. По словам экспертов, данный акциз был одним из основных дестабилизирующих факторов рынка.
"В 2017 г. рынок идет с еще одной большой победой: в рамках бюджетного процесса был ликвидирован так называемый розничный акциз — основной дестабилизирующий фактор, вызвавший деформацию конкуренции и рост числа нелегальных пунктов продажи нефтепродуктов и особенно сжиженного газа", - говорится в статье.
Авторы указывают, что отмена акциза ликвидирует преимущество нелегальных реализаторов, никогда его не плативших. Тем не менее, говорить о детенизации рынка, по их мнению, сейчас рано.
"Отмена розничного акциза в размере около 1,2 грн/л ликвидирует преимущество нелегалов, этот акциз никогда не плативших.Однако у них остается весьма солидный запас прочности в виде низких затрат на вход в бизнес (в 3–4 раза дешевле и в 10–15 раз быстрее, чем строительство легального объекта), а также торговли "мимо кассы" с последующей легализацией "черного нала" через налоговые скрутки (только это добавляет 6–7% рентабельности). Это станет основной линией противостояния на рынке в следующем году", - отмечают эксперты.
Специалисты обращают внимание на то, что установленный в госбюджете-2017 сниженный акциз на сжиженный газ также продлит жизнь нелегальным заправочным пунктам.
"Акциз на бензин и ДТ был повышен на 42 евро/1000 л в результате переноса розничного акциза, тогда как акциз на пропан-бутан вырос лишь на 21 евро/1000 л. Это значит, что повышенная ценовая привлекательность сжиженного газа будет сохраняться, а значит, будет востребована и огромная сеть нелегальных заправок", - заключают авторы.
Ранее Сегрей Куюн писал для ZN.UA, что по итогам первого квартала нынешнего года бюджет недополучил около 500 млн грн поступлений от акцизного сбора с розничного оборота нефтепродуктов, что составляет 26 процентов от ожидаемой ранее суммы сбора в 1,9 млрд грн.
В Ноябре он сообщал, что в Минфине на уровне высшего руководства заблокировали компромиссную реформу розничного акциза, на необходимости которой настаивали участники рынка нефтепродуктов, депутаты профильного комитета Верховной Рады, представители АМКУ, Ассоциации городов Украины и "налогового крыла" самого Минфина.
Подробнее о ключевых изменениях в нефтегазодобыче и на рынке нефтепродуктов за минувший год читайте в статье Аллы Еременко, Сергея Куюна и Геннадия Кобаля "Про нефть, про газ, зачатки рынка и про нас".ZN.UA