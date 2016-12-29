Розничный акциз на топливо ликвидировали в рамках бюджетного процесса

Тем не менее, у нелегальных продавцов топлива останется значительный запас прочности для продолжения "бизнеса".

Проблемный розничный акциз устранили при подготовке бюджета на следующий год Андрей Товстыженко, ZN.UA

Так называемыйна топливо, ставший причиной резкого ухода рынка нефтепродуктов "в тень", был ликвидирован в рамках процесса утверждения Госбюджета на 2017 год.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Алла Еременко, Сергей Куюн и Геннадий Кобаль. По словам экспертов, данный акциз был одним из основных дестабилизирующих факторов рынка.

"В 2017 г. рынок идет с еще одной большой победой: в рамках бюджетного процесса был ликвидирован так называемый розничный акциз — основной дестабилизирующий фактор, вызвавший деформацию конкуренции и рост числа нелегальных пунктов продажи нефтепродуктов и особенно сжиженного газа", - говорится в статье.

Авторы указывают, что отмена акциза ликвидирует преимущество нелегальных реализаторов, никогда его не плативших. Тем не менее, говорить о детенизации рынка, по их мнению, сейчас рано.

"Отмена розничного акциза в размере около 1,2 грн/л ликвидирует преимущество нелегалов, этот акциз никогда не плативших.Однако у них остается весьма солидный запас прочности в виде низких затрат на вход в бизнес (в 3–4 раза дешевле и в 10–15 раз быстрее, чем строительство легального объекта), а также торговли "мимо кассы" с последующей легализацией "черного нала" через налоговые скрутки (только это добавляет 6–7% рентабельности). Это станет основной линией противостояния на рынке в следующем году", - отмечают эксперты.

Специалисты обращают внимание на то, что установленный в госбюджете-2017 сниженный акциз на сжиженный газ также продлит жизнь нелегальным заправочным пунктам.

"Акциз на бензин и ДТ был повышен на 42 евро/1000 л в результате переноса розничного акциза, тогда как акциз на пропан-бутан вырос лишь на 21 евро/1000 л. Это значит, что повышенная ценовая привлекательность сжиженного газа будет сохраняться, а значит, будет востребована и огромная сеть нелегальных заправок", - заключают авторы.

Ранее Сегрей Куюн писал для ZN.UA, что по итогам первого квартала нынешнего года бюджет недополучил около 500 млн грн поступлений от акцизного сбора с розничного оборота нефтепродуктов, что составляет 26 процентов от ожидаемой ранее суммы сбора в 1,9 млрд грн.

В Ноябре он сообщал, что в Минфине на уровне высшего руководства заблокировали компромиссную реформу розничного акциза, на необходимости которой настаивали участники рынка нефтепродуктов, депутаты профильного комитета Верховной Рады, представители АМКУ, Ассоциации городов Украины и "налогового крыла" самого Минфина.

Подробнее о ключевых изменениях в нефтегазодобыче и на рынке нефтепродуктов за минувший год читайте в статье Аллы Еременко, Сергея Куюна и Геннадия Кобаля "Про нефть, про газ, зачатки рынка и про нас".