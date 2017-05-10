Ротшильдов выбрали переговорщиками для реструктуризации кредитов экс-владельцев "Приватбанка"

Правительство выполнило одно из обязательств Меморандума с МВФ.

Ротшильдов привлекли к решению проблем «Приватбанка» УНИАН "Приватбанк" намерен подписать договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка, отмечается в сообщении пресс-службы финучреждения.

Сообщается, что 13 апреля 2017 г. наблюдательный совет "Приватбанка" выбрал консорциум компаний в составе Rothschild & Co, ООО "Эрнст энд Янг" и ООО "Финпоинт" победителем конкурса по определению международно признанной компании для проведения переговоров о реструктуризации, внесении дополнительного обеспечения и восстановлении стоимости проблемных кредитов, прочих займов и обязательств по финансовому лизингу, предоставленных бывшим конечным бенефициарам "Приватбанка" или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими бенефициарами банка, для максимизации качества такого кредитного портфеля.

"Учитывая обязательства конечных бенефициарных владельцев банка (письмо от 16 декабря 2016 г.) и исходя из необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и защиты прав и интересов вкладчиков, правительство Украины 18 декабря 2016 г. приняло решение о вхождении государства в капитал "Приватбанка", согласно которому государство в лице Министерства финансов Украины стало владельцем 100% акций, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн", - сказано в сообщении.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, правительство Украины до конца апреля 2017 г. обязалось назначить международно признанную компанию для проведения переговоров о реструктуризации, внесении дополнительного обеспечения и восстановлении стоимости проблемных кредитов и займов, предоставленных бывшим конечным бенефициарам "Приватбанка" и связанным с ними лицам, для целей минимизации расходов государства.

Сообщалось, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Нацбанк и Министерство финансов намерены согласовать финальную цифру докапитализации "Приватбанка".

Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.