Рост ВВП Украины в I квартале замедлился до 3% - НБУ

Инвестиции продолжили расти высокими темпами.
По оценкам НБУ, определяющим фактором замедления роста ВВП стало блокирование транспортных сообщений на востоке страны.
"Как следствие, началось стремительное падение показателей горно-металлургического производства (уже в марте среднесуточное производство стали, и чугуна было на 15% и 18% соответственно меньше, чем в январе), а также ухудшились показатели смежных видов деятельности", - отмечается в отчете.
По подсчетам регулятора, в I квартале потребительский спрос оставался сдержанным несмотря на двукратное повышение минимальной заработной платы.
В то же время Нацбанк оценивает, что инвестиции продолжили расти высокими темпами.
"На это указывал существенный рост объемов производства машин и оборудования для нужд всех основных видов деятельности (в том числе рост производства железнодорожного подвижного состава), высокие темпы роста объемов строительства и прирост импорта машиностроительной продукции", - говорится в документе.
При этом годовая динамика инвестиций формировалась на фоне низкой базы сравнения.
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