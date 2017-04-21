Рост ВВП Украины в I квартале замедлился до 3% - НБУ

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Инвестиции продолжили расти высокими темпами.

Рост ВВП снизился minfin.com.ua

По оценкам, в I квартале 2017 года рост реального ВВП снизился до 3% с 4,8% г/г в предыдущем квартале. Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за апрель.

По оценкам НБУ, определяющим фактором замедления роста ВВП стало блокирование транспортных сообщений на востоке страны.

"Как следствие, началось стремительное падение показателей горно-металлургического производства (уже в марте среднесуточное производство стали, и чугуна было на 15% и 18% соответственно меньше, чем в январе), а также ухудшились показатели смежных видов деятельности", - отмечается в отчете.

По подсчетам регулятора, в I квартале потребительский спрос оставался сдержанным несмотря на двукратное повышение минимальной заработной платы.

В то же время Нацбанк оценивает, что инвестиции продолжили расти высокими темпами.

"На это указывал существенный рост объемов производства машин и оборудования для нужд всех основных видов деятельности (в том числе рост производства железнодорожного подвижного состава), высокие темпы роста объемов строительства и прирост импорта машиностроительной продукции", - говорится в документе.

При этом годовая динамика инвестиций формировалась на фоне низкой базы сравнения.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.

В IV квартале 2016 года рост реального ВВП ускорился до 4,8% г/г.

Государственный комитет статистики скорректировал рост реального ВВП Украины в 2016 году с 2,2% до 2,3%.