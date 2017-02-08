Рост ВВП Украины в четвертом квартале достиг 4,5-4,8% - Госстат

Обнародование окончательных данных по ВВП в четвертом квартале запланировано на следующую неделю.

ВВП в четвертом квартале вырос до 4,5-4,8%

Рост валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ускорился до 4,5-4,8%, сообщил глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

"Уже сейчас можно говорить об ускорении роста ВВП в четвертом квартале: ориентировочный рост ВВП по сравнению с четвертым кварталом 2015 года может составить от 4,5% до 4,8%", – сказал он.

Напомним, в декабре Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2016 года с 1,8% до 2%, тогда как во втором квартале 2016 года подобный показатель составил 1,4%, а в первом – всего 0,1%.

Нацбанк в январе улучшил оценку роста ВВП в 2016 году с 1,1% до 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%. Хотя в ноябре 2016 года Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП в 2017 году с 3% до 2,5%, а в 2018 году -- с 4% до 3,5%.

24 июня 2016 года Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах. Ожидается замедление инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,5% в 2018 году и 5,2% в 2019 году.