Рост промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 0,8%

Промпроизводство начало восстанавливаться весной текущего года. Но темпы пока очень медленные.
За январь-октябрь 2016 года промпроизводство выросло на 1,9%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров сократилось 0,7%, в перерабатывающей выросло на 3,2%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – выросло на 1,6%.
Напомним, что в феврале 2016 года Госстат зафиксировал месячный рост промпроизводства – впервые за последние 3,5 года.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2016 года промышленное производство вырастет на 1,2%.