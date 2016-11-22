Рост промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 0,8%

Промпроизводство начало восстанавливаться весной текущего года. Но темпы пока очень медленные.

Промышленность восстанавливается очень медленно

Объемы промышленного производства в октябре 2016 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,8%, сообщает Государственная служба статистики Украины. В сентябре промпроизводство выросло на 2,0%.

За январь-октябрь 2016 года промпроизводство выросло на 1,9%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров сократилось 0,7%, в перерабатывающей выросло на 3,2%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – выросло на 1,6%.

Напомним, что в феврале 2016 года Госстат зафиксировал месячный рост промпроизводства – впервые за последние 3,5 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2016 года промышленное производство вырастет на 1,2%.