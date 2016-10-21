Рост промпроизводства в сентябре замедлился до 2%

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Промышленное производство в Украине продолжает восстанавливаться, хотя и незначительными темпами.

Промпроизводство не падает, но рост слабо заметен kievcity.gov.ua

Объемы промышленного производства в сентябре 2016 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,0%, сообщает Государственная служба статистики Украины. В августе промпроизводство выросло на 3,4%.

За январь-сентябрь 2016 года промпроизводство выросло на 2,0%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров сократилось 0,6%, в перерабатывающей выросло на 3,5%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – выросло на 1,3%.

Напомним, что в феврале 2016 года Госстат зафиксировал месячный рост промпроизводства – впервые за последние 3,5 года. В марте промпроизводство выросло на 4,8%, в апреле рост замедлился до 3,5%, в мае – до 0,2%. Однако уже в июне промпроизводство сократилось на 3,4%, в июле – на 0,2%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2016 года промышленное производство вырастет на 1,2%.