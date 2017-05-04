Рост мировых цен на продовольствие в апреле замедлился до 10% - ФАО

Темпы роста цен замедлились по всех товарным группам, за исключением мяса.

Рост цен на зерно в апреле замедлился

Мировые цены нав апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года повысились на 10%, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). По сравнению с мартом, когда повышение составило 13,4%, темпы роста замедлились.

Сообщается, что в апреле среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 168 пунктов, что на 15,2 пункта (на 10%) выше, чем год назад. По сравнению с мартом индекс снизился на 3,1 пункта (на 1,8%).

Индекс цен на зерно в апреле составил 146 пунктов, что на 1,8 пункта (на 1,2%) ниже показателя марта и на 3,8 пункта (на 2,5%) меньше апрельских значений 2016 года. На мировые цены продолжают влиять обострение конкуренции среди экспортеров и ожидаемое большое предложение зерна в новом 2017/2018 сельхозгоду, поясняют эксперты.

"При этом международные цены на рис в апреле укрепились под влиянием активного покупательского спроса, в особенности со стороны ближневосточных государств", - говорится в обзоре.

Индекс цен на растительные масла в апреле составил 161,1 пункта, что на 6,6 пункта (на 3,9%) ниже, чем в марте. Этот индекс снижается третий месяц подряд, он достиг минимального за последние 9 месяцев уровня. В апреле 2016 года он составлял 166,4 пункта.

Основная причина падения объясняется низкими ценами на пальмовое и соевое масла. Котировки пальмового масла достигли минимального уровня с июля 2016 года из-за ожидаемого роста объемов производства в Юго-Восточной Азии, а также сохраняющегося на низком уровне международного импортного спроса. Цены на соевое масло продолжают снижаться под влиянием высокого урожая сои в Южной Америке и ожидаемых рекордных площадей посевов в США в новом сельхозгоду.

Индекс цен на молочную продукцию продолжает опускаться второй месяц подряд и в апреле составил 183,6 пункта, что на 6,2 пункта (на 3,3%) ниже уровня марта.

Как поясняется в обзоре, производство молока в северном полушарии достигло пикового сезонного уровня. Это гарантирует достаточное предложение и привело к уменьшению опасений по поводу обеспечения переработчиков сырьем. В апреле 2016 года индекс составлял 127,4 пункта.

Индекса цен на мясо составил 166,6 пункта, что на 2,8 пункта (на 1,7%) выше, чем в марте. С января по апрель индекс вырос почти на 5%. Котировки баранины и свинины несколько возросли, в то время как цены на говядину и мясо птицы практически не изменились.

"Увеличение цен на свинину связано с высоким внутренним спросом в ЕС и увеличением закупок Китаем и Южной Кореей, - говорится в отчете. - Котировки баранины выросли под влиянием сезонного спроса". Ценовая ситуация на рынке говядины и мяса птицы остается сбалансированной. Показатель апреля 2016 года - 149,6 пункта.

Индекс цен на сахар в апреле составил 233,3 пункта, что на 23,3 пункта (на 9,1%) ниже уровня марта. Индекс опустился до минимальных значений за 12 месяцев. Основными причинами апрельского снижения цен являются сохраняющийся низкий импортный спрос на международных рынках и ожидаемое увеличение экспортных поставок из Бразилии, считают эксперты ФАО. В апреле 2016 года этот индекс составлял 215,3 пункта.

Напомним, что индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам ФАО, производство пшеницы в Украине в 2017 г. составит 25 млн т, что на 4% ниже уровня 2016 г.

В 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур составило 66 млн тонн, что стало рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году.