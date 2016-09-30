Рост мировых цен на нефть существенно замедлился

Brent подорожал на 0,85% – до 49,66 доллара за бочку.
Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,38%, до 47,70 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 0,85%, до 49,66 долл. за баррель.
Накануне цены на нефть взлетели более чем на 5% на фоне соглашения стран-членов ОПЕК об ограничении среднесуточной добычи нефти на уровне 32,5 млн баррелей с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК, начиная с 2008 года.
Однако три участника картеля получили преференции, и будут продолжать ее производство на максимальных уровнях. Речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.ZN.UA