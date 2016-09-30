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Рост мировых цен на нефть существенно замедлился

30 сентября в 00:06

Brent подорожал на 0,85% – до 49,66 доллара за бочку.

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Цены на нефть приближаются к 50 долларам за баррель
Bloomberg
Цены на нефть эталонных марок минимально выросли по итогам четверга, 29 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,38%, до 47,70 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 0,85%, до 49,66 долл. за баррель.

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Накануне цены на нефть взлетели более чем на 5% на фоне соглашения стран-членов ОПЕК об ограничении среднесуточной добычи нефти на уровне 32,5 млн баррелей с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК, начиная с 2008 года.

Однако три участника картеля получили преференции, и будут продолжать ее производство на максимальных уровнях. Речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Brent WTI баррель нефть торги
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