Рост курса доллара заставил украинцев в сентябре активнее менять наличную валюту на гривни

Украинцы в сентябре увеличили продажу валюты на 47%, одновременно сократив ее покупку на 38%.

Украинцы увеличили продажу валюты Василий Артюшенко, ZN.UA

Население Украины в сентябре 2016 года продало банкам наличной иностранной валюты на $ 283,4 млн больше, чем купило. Разница между продажей и покупкой увеличилась в сравнении с предідущим месяцем (августом) на $ 151,5 млн, или в 2,1 раза.

Согласно информации Нацбанка, объемы продажи инвалюты населением в сентябре выросли на 47,2% - до $ 348,8 млн, тогда как объемы покупки уменьшились на 37,7% - до $ 65,4 млн.

Чистая продажа физлицами иностранной валюты по итогам января-сентября (девяти месяцев) 2016 года составила $ 2,3 млрд.

Напомним, украинцы в августе 2016 года продали банкам на $ 131,9 млн наличной иностранной валюты больше, чем купили

По итогам прошедшего 2015 года украинцы продали банкам на $ 1,55 млрд больше, чем купили, тогда как годом ранее объем покупки валюты на $ 2,41 млрд превысил объем ее продажи: всего было продано $ 5,61 млрд, куплено – $ 8,02 млрд.

Как известно, с украинцам больше не нужны паспорта для обмена валюты. С 10 августа вступают в силу новые правила Нацбанка относительно покупки и продажи населением наличной валюты.