Российскому Сбербанку запретили называться в Украине Сбербанком

Ощадбанк доказал в суде, что торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины.

В Украине должен остаться только один Сбербанк/Ощадбанк 061.ua

Хозяйственный суд. Киева по иску Ощадбанка признал недействительными десять торговых марок российского Сбербанка, лишил его доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

Как сообщает пресс-служба государственного украинского банка, Ощадбанка подал иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк", законным владельцем которой на территории Украины является именно Ощадбанк.

"Мы отстояли законные интересы Ощадбанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал решение председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Напомним, что 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

После этого в Кремле решили продать украинскую дочернюю структуру "Сбербанка России" за 130 млн долларов. Григорий Гусельников через Norvik Banka получит 45%, Саид Гуцериев - 55% акций банка.