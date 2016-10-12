Российское Минэкономразвития ухудшило прогноз развития экономики на ближайшие три года

В России готовятся к дальнейшему спаду инвестиций и минимальному росту реальных доходов населения.

Минэкономразвития РФ ухудшило ключевые показатели роста экономики России glavred.info

Министерство экономического развития РФ обновило прогноз развитияна ближайшие три года, ухудшив большинство ключевых показателей.

Как сообщает газета "Ведомости", ознакомившаяся с документом, согласно базовому сценарию, предусматривающему цену нефти в 40 долларов за баррель, в 2017 году рост экономики будет находится почти у нулевой отметки (в районе 0,2%). При этом, ранее в министерстве ожидали роста в 0,6%.

Ухудшение также коснулось и последующих лет: до 0,9 и 1,2% вместо заявленных ранее 1,7 и 2,1%.

Указывается, что в проекте Основных направлений бюджетной политики расходы бюджета снизились с 18,6% ВВП в 2017 году до 16,1% в 2019 году. Скорректирован также прогноз по инфляции.

Согласно документу, вместо ранее ожидаемого незначительного роста инвестиций в основной капитал (0,3%), Минэкономразвития теперь ожидает продолжения их спада на 0,5% в 2017 году.

Ухудшилась ожидаемая динамика реальных доходов населения: в ближайшие три года их рост будет находиться на отметке ниже 1%, после спада на 5,6 в 2016 году.

Ранее глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.

Напомним, в середине 2015 года российские чиновники говорили о "дне кризиса", а в конце года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России.

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.