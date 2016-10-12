Российское Минэкономразвития ухудшило прогноз развития экономики на ближайшие три года

В России готовятся к дальнейшему спаду инвестиций и минимальному росту реальных доходов населения.
Как сообщает газета "Ведомости", ознакомившаяся с документом, согласно базовому сценарию, предусматривающему цену нефти в 40 долларов за баррель, в 2017 году рост экономики будет находится почти у нулевой отметки (в районе 0,2%). При этом, ранее в министерстве ожидали роста в 0,6%.
Ухудшение также коснулось и последующих лет: до 0,9 и 1,2% вместо заявленных ранее 1,7 и 2,1%.
Указывается, что в проекте Основных направлений бюджетной политики расходы бюджета снизились с 18,6% ВВП в 2017 году до 16,1% в 2019 году. Скорректирован также прогноз по инфляции.
Согласно документу, вместо ранее ожидаемого незначительного роста инвестиций в основной капитал (0,3%), Минэкономразвития теперь ожидает продолжения их спада на 0,5% в 2017 году.
Ухудшилась ожидаемая динамика реальных доходов населения: в ближайшие три года их рост будет находиться на отметке ниже 1%, после спада на 5,6 в 2016 году.
Ранее глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.
Напомним, в середине 2015 года российские чиновники говорили о "дне кризиса", а в конце года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России.
По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.Ведомости