Российский "Авиакор" прекратил выпуск самолетов АН-140

Между "Авиакор" и "Антонов" разорваны связи.

Российское самолетостроение не может заменить Ан-24 ГП "Антонов"

Самарский завод "Авиакор" завершил выпуск регионального турбовинтового самолета Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с разработчиком самолета -Об этом сообщает ЦТС

Основная часть поставщиков комплектующих для производства Ан-140 находится в Украине. Завершив программу выпуска, "Авиакор" продолжит выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Одной из причин остановки проекта стало отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 - госпредприятием "Антонов" в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий.

В то же время "Авиакор" отмечает, что Ан-140-100 является единственным в России региональным самолетом, предназначенным заменить самый массовый самолет времен СССР - Ан-24.

Напомним, что потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета.

Ранее сообщалось, что ГП "Антонов" нуждается в более чем 700 млн долларов для расширения производства самолетов.

Подробнее о ситуации, сложившейся на государственном предприятии "Антонов", читайте в статье Дмитрия Менделеева "Мертвая петля "Антонова"…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".