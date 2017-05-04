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Российский "Авиакор" прекратил выпуск самолетов АН-140

4 мая в 15:47

Между "Авиакор" и "Антонов" разорваны связи.

Антонов
Российское самолетостроение не может заменить Ан-24
ГП "Антонов"
Самарский завод "Авиакор" завершил выпуск регионального турбовинтового самолета Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с разработчиком самолета - украинским госпредприятием "Антонов". Об этом сообщает ЦТС.

Основная часть поставщиков комплектующих для производства Ан-140 находится в Украине. Завершив программу выпуска, "Авиакор" продолжит выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Одной из причин остановки проекта стало отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 - госпредприятием "Антонов" в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий.

В то же время "Авиакор" отмечает, что Ан-140-100 является единственным в России региональным самолетом, предназначенным заменить самый массовый самолет времен СССР - Ан-24.

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Напомним, что потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. 

Ранее сообщалось, что ГП "Антонов" нуждается в более чем 700 млн долларов для расширения производства самолетов.

Подробнее о ситуации, сложившейся на государственном предприятии "Антонов", читайте в статье Дмитрия Менделеева "Мертвая петля "Антонова"…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Тэги самолет Антонов производство Россия
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