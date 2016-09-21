Россия увеличила добычу нефти до нового максимума

Договорившись о "заморозке" добычи нефти, Россия и Саудовская Аравия решили резко увеличить добычу черного золота.
"В сутки мы стали добывать больше 11 млн баррелей, по состоянию на вчера объем добычи составил 11,75 млн баррелей", - сказал он.
Напомним, 5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о стабилизации рынка нефти за счет заморозки ее добычи.
После этого Международное энергетическое агентство сообщило, что Саудовская Аравия вышла на первое место по производству нефти в мире. С мая нынешнего года объем добычи "черного золота" в Саудовской Аравии вырос на 400 тысяч баррелей в сутки до 10,6 млн баррелей в сутки в августе.Интерфакс , ZN.UA ,