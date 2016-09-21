Россия увеличила добычу нефти до нового максимума

Договорившись о "заморозке" добычи нефти, Россия и Саудовская Аравия решили резко увеличить добычу черного золота.

Под разговоры о планируемой заморозке Россия стала добывать еще больше нефти rosneft.ru

Российская Федерация в сентябре достигла очередного исторического максимума суточной добычи нефти, сообщил замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов на VII Тюменском нефтегазовом форуме.

"В сутки мы стали добывать больше 11 млн баррелей, по состоянию на вчера объем добычи составил 11,75 млн баррелей", - сказал он.

Напомним, 5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о стабилизации рынка нефти за счет заморозки ее добычи.

После этого Международное энергетическое агентство сообщило, что Саудовская Аравия вышла на первое место по производству нефти в мире. С мая нынешнего года объем добычи "черного золота" в Саудовской Аравии вырос на 400 тысяч баррелей в сутки до 10,6 млн баррелей в сутки в августе.