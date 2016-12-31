Россия шантажирует Украину заложниками – Геращенко

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Переговоры по освобождению заложников должны проводиться именно с Россией, подчеркнула вице-спикер Рады.

Геращенко назвала вопрос заложников козырем, который Москва держит у себя в рукаве Василий Артюшенко, ZN.UA

Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, то козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого уволить, когда уволить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва", - сказала она в эфире "5 канала"

При этом, Геращенко отметила, что очень важно говорить по вопросам заложников именно с Москвой, а также искать пути для их освобождения.

Ранее Ирина Геращенко сообщала о том, что боевики ОРДЛО искуственно занижают число заложников. "Искусственно занижается цифра заложников, ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58. Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", – сообщила политик.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.