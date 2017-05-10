Россия разблокировала поставки автогаза в Украину

"Роснефть" получила заключения ФСТЭК.

Поставки автогаза в Украину разблокировали Вагон.by Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) выдала положительные заключения по контрактам на поставку СУГ производства компании Роснефть в Украину, пишет OilNews .

"Роснефть" получила заключения ФСТЭК по этим поставкам, приостановленные ранее поставки снова идут", – сообщил источник в "Глуско Украина".

Поставщиком СУГ "Роснефти" в Украину является компания Proton Energy Group SA, получателями ресурса в Украине – компания "Глуско Украина", ОККО, WOG, "Надежда", "Параллель", "БРСМ-Нафта", "Сокар", КЛО и "Агентство инвестиционного менеджмента".

Отмечается, что участники рынка не располагают информацией относительно положительных заключений ФСТЭК по другим контрактам на поставку российского СУГ в Украину. Операторы также отмечают, что российские производители не проявляют активности со сбором необходимых документов для подачи заявки на заключение ФСТЭК.

"Говорили с "Лукойлом" – они не торопятся вообще. Ни у нас документы не запрашивают, ни сами не собирают. Говорят, что ждут пока (ситуация) прояснится", – сообщил один из киевских трейдеров.

В то же время, "Газпромтранс", один из крупнейших российских перевозчиков СУГ, разослал своим контрагентам письмо с требованием обеспечить наличие разрешения ФСТЭК в пакете документов, предоставляемых при таможенном декларировании. "В случае возникновения задержки на пограничных станциях в связи с отсутствием вышеуказанного разрешения ООО "Газпромтранс" будет вынуждено начислять штраф", – говорится в письме.

Напомним, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях.

Однако ФСТЭК c 10 февраля временно разрешила отгрузку партий сжиженного газа на украинский рынок.

Как пишет в свей статье для ZN.UA заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, остановка мощнейшего канала поставок, обеспечивающего более 50% украинского рынка, вызвала рост цен в оптовом сегменте и, вероятно, вскоре достигнет автозаправочных станций.

Подробнее о блокировании поставок сжиженного газа в Украину из РФ читайте в статье Артема Куюна "Новый привет из Москвы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".