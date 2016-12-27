Россия подключила оккупированный Крым к своей ГТС

На базе поступающего в Крым газа в скором времени будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, заявил российский президент.

Путин дал старт поставкам российского газа в Крым schlenger86 / Depositphotos

Россия ввела в эксплуатацию"Краснодарский край - Крым", завершив подключение аннексированного полуострова к своей газотранспортной системе.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента РФ, российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам российского газа в Крым.

О готовности начать Путину поставки доложили гендиректор "Черноморнефтегаза" Игорь Шабанов и диспетчер Сергей Круликовский.

Российский президент в ходе конференции заявил, что на основе поступающего в Крым газа в скором времени будут созданы две электростанции, которые решат проблемы с энергоснабжением оккупированного полуострова.

"Как вы знаете, в этом году мы уже проложили один энергомост, и на полуостров подаётся электроэнергия в объёме 800 мегаватт. Но сегодняшнее событие – это ещё один очень серьёзный и очень важный шаг в развитии Крымского полуострова. На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017–2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя", – заявил он.

Ранее Игорь Маскалевич в своей статье для ZN.UA сообщал, что Кремль банкротит свою госкомпанию, чтобы в обход санкций ввезти в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, предназначенные для новой электростанции.

Как отмечает автор, придуманная Москвой схема по своей сути очень проста: закупленные у Siemens турбины формально предназначены не для Крыма, а а для электростанции на Тамани возле станицы Раевской, строительство которой так и не было начато.

По словам Маскалевича, инициативе российской стороны подыгрывают в Siemens. Концерн не хочет терять перспективный российский рынок, но не хочет также сталкиваться с последствием нарушения санкций.

Подробнее о механизме по поставке в Крым европейского энергетического оборудования в обход санкций читайте в статье Игоря Маскалевича "Турбины для Крымнаша".