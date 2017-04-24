Россия отказалась от угля из Донбасса

При этом Россия по-прежнему продает уголь Украине.

Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" поставляют уголь в третьи страны РИА Новости

Россия продолжает поставлять около 1 млн тв Украину ежемесячно. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сообщает ТАСС

"Мы ежемесячно поставляем около 1 млн т угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли", - уточнил он.

Назаров добавил, что речь о поставках угля из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в Россию не идет.

"У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась… Они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в этом угле нет потребности", - отметил он.

Ранее сообщалось, что шахты "ЛНР" начали поставки угля в оккупированный Россией Крым.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что блокада Донбасса и поставок угля с оккупированной территории в подконтрольные Украине регионы, подталкивает украинские металлургические предприятия на покупку нужного им угля в России.

Напомним, 25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк заявили о начале блокады перемещения по железной дороге товаров через линию разграничения с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей. "Штаб блокады торговли с оккупантами" перекрыл движение составов на участке Горское – Золотое, в Бахмуте и на станции Фенольная.