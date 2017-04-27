Россия очень не вовремя для нее теряет объемы экспорта оружия - BloombergView

Москва постепенно теряет своих главных покупателей, которые наладили собственную оборонную промышленность.
Об этом на страницах Bloomberg пишет обозреватель Тобин Харшоу. Во время встречи с российскими производителями оружия Путин говорил о беспрецедентном желании покупать оружие у России, которое появилось "благодаря эффективному применению в реальных, боевых условиях, в том числе в ходе операции в Сирии".
"Но несмотря на то, что Путин произносит гордые речи, в них не сложно услышать нотки отчаяния. После нескольких лет феноменального роста экспорт российского оружия оказался в стагнации. И произошло это очень не вовремя, когда обвал цен на нефть опустошил экономику России на фоне массового наращивания военной мощи", - говорится в статье.
Автор признает, что экспорт оружия сложно измерить. Но по оценкам эксперта Сергея Денисенцева, с 2005 до 2013 года продажи российского оружия за рубеж выросли в три раза, но после того каждый год они или падали, или оставались на том же уровне. Эксперт назвал некоторые причины этого обвала.
Прежде всего, это может быть связано с тем, что Китай и Индия, которые традиционно покупали почти половину российского оружия, наладили собственное производство. Во-вторых, Вьетнам, который тоже был большим рынком сбыта для России, наконец получил доступ к поставкам из США. Ведь президент Барак Обама снял запрет на продажу оружия азиатской стране. В-третьих, низкие цены на нефть сильно сократили покупательную способность нефтяных стран, таких как Алжир, Нигерия и Азербайджан, которые тоже были крупными покупателями для России.
Автор отмечает, что на фоне всего этого у Путина может и есть причины хвастаться успехами вторжения в Сирию. Но оно точно не помогло ему увеличить российские доходы.
Тем временем в России говорят о возможности начала новой "гонки вооружений" из США. В частности, изаместитель начальника Генштаба России сообщил, что размещение американских комплексов противоракетной обороны в Южной Корее может подтолкнуть к возобновлению "гонки вооружений".ZN.UA