Россия очень не вовремя для нее теряет объемы экспорта оружия - BloombergView

Москва постепенно теряет своих главных покупателей, которые наладили собственную оборонную промышленность.

Россия теряет объемы экспорта оружия на фоне обвала цен на нефть. kremlin.ru

Президент России, похоже, очень гордится своей военной авантюрой в Сирии. Тем более, что она стала важной частью рекламы российского оружия, которое Москва продает заграницу.

Об этом на страницах Bloomberg пишет обозреватель Тобин Харшоу. Во время встречи с российскими производителями оружия Путин говорил о беспрецедентном желании покупать оружие у России, которое появилось "благодаря эффективному применению в реальных, боевых условиях, в том числе в ходе операции в Сирии".

"Но несмотря на то, что Путин произносит гордые речи, в них не сложно услышать нотки отчаяния. После нескольких лет феноменального роста экспорт российского оружия оказался в стагнации. И произошло это очень не вовремя, когда обвал цен на нефть опустошил экономику России на фоне массового наращивания военной мощи", - говорится в статье.

Автор признает, что экспорт оружия сложно измерить. Но по оценкам эксперта Сергея Денисенцева, с 2005 до 2013 года продажи российского оружия за рубеж выросли в три раза, но после того каждый год они или падали, или оставались на том же уровне. Эксперт назвал некоторые причины этого обвала.

Прежде всего, это может быть связано с тем, что Китай и Индия, которые традиционно покупали почти половину российского оружия, наладили собственное производство. Во-вторых, Вьетнам, который тоже был большим рынком сбыта для России, наконец получил доступ к поставкам из США. Ведь президент Барак Обама снял запрет на продажу оружия азиатской стране. В-третьих, низкие цены на нефть сильно сократили покупательную способность нефтяных стран, таких как Алжир, Нигерия и Азербайджан, которые тоже были крупными покупателями для России.

Автор отмечает, что на фоне всего этого у Путина может и есть причины хвастаться успехами вторжения в Сирию. Но оно точно не помогло ему увеличить российские доходы.

Тем временем в России говорят о возможности начала новой "гонки вооружений" из США. В частности, изаместитель начальника Генштаба России сообщил, что размещение американских комплексов противоракетной обороны в Южной Корее может подтолкнуть к возобновлению "гонки вооружений".