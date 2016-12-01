Россия объявила объем сокращения своей добычи нефти после решения ОПЕК

В Москве надеются, что Азербайджан, Мексика и другие страны, которые не входят в картель, поступят так же.

Россия сократит добычу на 0,3 миллиона баррелей в день. rosneft.ru

Министр энергетики России Александр Новак объявил, что его страна сократит свою ежедневную добычу нефти на 300 тысяч баррелей. Хотя вчера сообщалось, что страны ОПЕК ожидали от российской стороны уменьшение на 100 тысяч больше.

Как сообщает Reuters, при этом Москва собирается отталкиваться от уровня производства по итогам ноября-декабря. Сокращение ежедневной добычи будет действовать на протяжении первой половины 2017 года в рамках соглашения, которое вчера согласовали министры стран ОПЕК в Вене.

Напомним, что вчера страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти для устранения перенасыщения рынка. Переговори продолжались в течение последнего года. Но страны ОПЕК до вчерашнего дня не могли договориться ни о какие конкретные действия из-за расхождения во взглядах на то, кто и на сколько должен сократить производство. В частности, Иран потребовал, чтобы Саудовская Аравия сама только сократила дневной добычу на один миллион барылей. В то время как Эр-Рияд хотел, чтобы Тегеран, который не так давно избавился от западных санкций, тоже принял участие в сокращении на уровне со всеми.

Ранее издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.