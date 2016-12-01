Россия объявила объем сокращения своей добычи нефти после решения ОПЕК

В Москве надеются, что Азербайджан, Мексика и другие страны, которые не входят в картель, поступят так же.
Как сообщает Reuters, при этом Москва собирается отталкиваться от уровня производства по итогам ноября-декабря. Сокращение ежедневной добычи будет действовать на протяжении первой половины 2017 года в рамках соглашения, которое вчера согласовали министры стран ОПЕК в Вене.
Напомним, что вчера страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти для устранения перенасыщения рынка. Переговори продолжались в течение последнего года. Но страны ОПЕК до вчерашнего дня не могли договориться ни о какие конкретные действия из-за расхождения во взглядах на то, кто и на сколько должен сократить производство. В частности, Иран потребовал, чтобы Саудовская Аравия сама только сократила дневной добычу на один миллион барылей. В то время как Эр-Рияд хотел, чтобы Тегеран, который не так давно избавился от западных санкций, тоже принял участие в сокращении на уровне со всеми.
Ранее издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.ZN.UA