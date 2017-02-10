Россия не выполняет договоренности с ОПЕК о сокращении добычи нефти - Rzeczpospolita

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Москва с начала года уменьшила свою ежедневную добычу только на 100 тысяч баррелей.

Страны ОПЕК выполняют обещания по договору о сокращении добычи нефти. bloomberg.com

В январесократил ежедневную добычу нефти на миллион баррелей - до 32,06 миллионов. Это означает, что страны картеля на 90% выполняют договоренности, цель которых избавиться от перенасыщения мирового нефтяного рынка.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (IEA) относительно добычи в странах ОПЕК за январь.

"Некоторые страны-производители, в частности Саудовская Аравия, уменьшили добычу больше, чем обязывались. Это сокращение, однако, было выровнено увеличением добычи в Ливии и Нигерии, которых венские договоренности не касаются", - говорится в отчете IEA.

Агентство обращает внимание на то, что США, Канада и Бразилия увеличивали добычу в январе. В это же время, Россия, которая обязалась сократить свое ежедневное производство нефти на 300 тысяч, на самом деле выполнила обещание только на треть. Впрочем, в январе количество добытой нефти на мировом рынке все же сократилось на 1,5 миллионов баррелей.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на данных о сокращении добычи в рамках соглашений ОПЕК. На стоимость "черного золота" также повлияли подорожание доллара и данные об увеличении коммерческих запасов в США.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.