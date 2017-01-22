Россия не сможет отобрать зарубежные украинские активы по иску о кредите Януковича - мнение

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Немногочисленные украинские активы за рубежом были защищены государственным иммунитетом еще год назад.

Москве могут потребоваться десятилетия, чтобы доказать свое право на взыскание украинских активов в других странах

Российская сторона не сможет присвоить себе зарубежные украинские активы в счет уплаты "" в обозримом будущем, даже если выиграет соответствующее разбирательство в Высоком суде Лондона.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, России будет непросто найти зарубежные украинские активы, не защищенные доктриной иммунитета государства.

"По общему правилу, для того чтобы исполнить решение иностранного суда на территории другой страны сначала нужно пройти процедуру признания такого решения и лишь потом наложить взыскание на активы ответчика. Но госактивы защищены доктриной иммунитета государства. Поэтому для исполнения решения истцу необходимо будет найти имущество Украины, которое бы не было защищено иммунитетом, что является очень сложной задачей", - говорится в статье.

Самаева указывает, что по информации Минфина, немногочисленные украинские активы за рубежом были защищены еще год назад.

"Да и если мы говорим о долге в 3 млрд долларов, то вряд ли РФ может рассчитывать получить взыскание в рамках одного исполнительного производства, инициированного в одной юрисдикции. Скорее всего, придется начать сотни таких процессов, на что уйдут годы, если не десятилетия. То есть вопрос исполнения решения государством скорее политический, чем юридический", - отмечает автор.

По словам Самаевой, если имущество, на которое можно наложить взыскание, отсутствует, то заставить государство выполнить решение юридическим путем практически невозможно.

Напомним, 18 января Высокий суд Лондона начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на $ 3 миллиарда, выданых в конце 2013 года Виктору Януковичу.

В марте 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году. В июле Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по спору в ускоренном порядке.

В сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.

Подробнее о перспективах разбирательства относительно "долга Януковича" в Высоком суде Лондона читайте в статье Юлии Самаевой "Выигрышное поражение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".