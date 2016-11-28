Россия не очень ловко разворачивается на Восток – The Economist

Москва не может ничего предложить развитому региону.

Путин поздно понял, что Азия - это не только Китай. Сайт президента России

Одна голова российского двуглавого орла смотрит в направлении Азии, а другая – на запад, в сторону Европы. И этот геральдический символ стал почти проклятием для. Так почему президенту страны, значительная часть которой расположена к востоку от Сингапура, так нужен объявленный два года назад "разворот к Азии"?

В настоящее время доминирует мнение, что Россия действительно возвращается на Восток. Однако, не стоит забывать, что действия Путина и его риторика нередко расходятся. Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, что когда-то СССР и Китай были на волоске от начала войны вдоль их большой совместной границы. Сегодня же многие говорят о стратегическом сотрудничестве или даже возможном создании альянса между Россией и Китаем – второй и третьей армиями мира.

Государственные СМИ обеих стран изображают Путина и Си Цзиньпина как сильных лидеров и друзей. В 2014 году они подписали большое соглашение на поставку российского газа в Китай. А недавно Россия возобновила поставки оружия Китаю, которые были десять лет назад остановлены из-за копирования технологий.

В сентябре Китай и Россия провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, в котором Пекин имеет территориальные посягательства. Короче говоря, "стратегическое партнерство" между странами постоянно обновляется. В этом году Путин назвал "любовь" между странами всеобъемлющей.

Но с опозданием Россия осознала, что азиатская политика требует большего, чем налаживание отношений с Китаем. Теперь она хочет иметь влияние в других местах индийско-тихоокеанского региона. Отношения с Индией усиливаются через продажу оружия и проекты мирного атома. Российские корабли вернулись на базу Камрань во Вьетнаме, где когда-то базировались советские суда.

В 2012 году во Владивостоке впервые Путин провел в России саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. А в прошлом году в этом же городе Россия собрала Восточный экономический форум. В декабре ожидается дипломатический гамбит – визит в Японию по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ с целью обсуждения экономического сотрудничества и решения территориальных споров через Курильские острова, которые в Токио называют Северными территориями. Советский диктатор Иосиф Сталин захватил их в последние дни Второй мировой войны. Через семь десятилетий после этого из-за уклонения Москвы от подписания мирного соглашения японские деньги и технологии до сих пор не идут на российский Дальний Восток.

Абэ хоть и националист, но он не изображает из себя "мачо", в отличие от Путина, который демонстрировал свой голый торс. Однако, японский премьер все равно надеется получить острова обратно, встретившись с глазу на глаз с российским президентом весной в своей родной префектуре.

Путина может привлекать новый опыт. Он знает, что Япония хочет отодвинуть Россию подальше от Китая, который японские чиновники считают смертельной угрозой. Также у Абэ есть личные причины добиваться сдвигов в вопросе Курильских островов. Это вопрос был важной частью японской внешней политики долгое время. К тому же отец премьера Японии и бывший министр иностранных дел Страны Шинтаро Абэ также мечтал добиться этой цели. Поэтому Путин может попытаться обмануть Абэ, предложив ему два маленькие и незначительные острова, на которых вряд ли можно селиться, в обмен на значительные средства.

Однако, больше всего Путин будет смеяться, если ему удастся склонить на свою сторону главного американского союзника в Азии и заставить Японию выйти из единого фронта недовольства, который организовал Обама против России после российской оккупации Крыма и вторжения на Восток Украины.

Однако, если присмотреться внимательнее к "российскому развороту", то становится понятно, что он не имеет ничего общего с привлечением Азии к конечным целям России. Торговая политика Москвы в регионе ограничивается продажей оружия любому, кто только захочет купить включая сторонами спора в Южно-Китайском море. На дела на Россию приходится только 1% торговли региона. А азиатское экономическое чудо не коснулось 6,4 миллионов россиян, которые живут в полуразрушенных городах на Дальнем востоке России. Москве пришлось потратить 20 миллиардов долларов на то, чтобы привести Владивосток в нормальное состояние, прежде чем провести в городе саммит АТЭС. Это больше, чем Лондон потратил на проведение Олимпийских игр или чем Россия потратит на развитие региона до 2025 года.

"Разворот в сторону Азии" стал лишь следствием усиления конфронтации России против Запада. Газовая сделка с Китаем была заключена только после того, как США и Европа ввели против России санкции. Китайский эксперт по вопросам России Бобо Ло описал "виртуальную реальность" пропаганды, которая настаивает, что Китай и Россия одинаково смотрят на мир. Но на самом деле взаимное недоверие значительно глубже. Россия во всех своих экспансиях в Азии на протяжении истории привыкла смотреть на Китай как на более слабую страну. Поэтому нынешний ее статус как источника сырья для Китая выдается Москве оскорбительным.

Россия хочет подорвать мировой порядок во главе США, в котором она стала самым большим неудачником. В это же время, по словам Ло, Китай получил едва ли не наибольшую выгоду от этого мирового порядка. Он провел экономические реформы, чтобы иметь возможность зарабатывать в такой ситуации. Китай знает, что важнейшие его отношения не с Россией, а с Америкой.

Ранее издание Bloomberg писало, что разворот Путина на Восток провалился. Конечно, это не значит, что у Путина совсем нет друзей. Он серьезно работает над укреплением связей с Китаем. Но соглашения между Россией и КНР относительно построения новой ГТС сегодня столь же близки к исполнению, как и в мае 2014 года, когда они были подписаны.

Издание Newsweek.pl писало, что Путин боится и создает иллюзию "самодостаточной" России. Путин не может дальше врать россиянам, что все в стране хорошо тогда, когда они чувствуют на себе, что военные авантюры в Украине и Сирии слишком дорого обходятся экономике России, которая продолжает ослабевать. Поэтому ему ничего больше не остается, как уверять россиян, что все будет хорошо, если они сплотятся вокруг своего лидера. А он же вроде знает, что делает.