Россия на следующей неделе собирается продать 19,5% компании "Роснефть" - WP

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Москва рассчитывает, что сможет получить деньги от продажи этой доли до конца года.

России нужно пополнить бюджет до конца года. rosneft.ru

Россия хочет получить от продажи доли в11 миллиардов долларов, которые пойдут в государственный бюджет, в котором не хватает средств на покрытие социальных расходов после того, как цена на нефть существенно сократилась.

Об этом, как сообщает Washington Post, сообщил источник в российском правительстве. В этом месяце Москва уже продала государственную долю в размере 50,1% в нефтедобывающей компании "Башнефть" за 5,2 миллиарда долларов. Однако покупателем выступила тоже государственная компания "Роснефть".

Собеседник издания рассказал, что средства от продажи доли в "Роснефть" должны поступить в государственный бюджет до 31 декабря. Кроме того, правительство рассчитывает до этой даты получить дивиденды от государственного энергетического холдинга "Роснефтьгаз", которому принадлежит доля в государственной нефтяной компании.

"Если же мы не успеем, мы просто возьмем деньги в "Роснефть". У них есть наличность", - сказал собеседник издания.

Итальянский банк Intesa собирается помочь российскому правительству продать акции нефтяной компании, несмотря на то, что она в санационном списке ЕС и США. Москва также рассматривает возможность того, что "Роснефть" сама купит 19,5% своей доли в "Роснефтьгаза", чтобы потом перепродать инвесторам.

Ранее издание Financial Times писало, что приватизация "Роснефти" может спасти власть Путина. Компания получает около 22 млрд баррелей, а коэффициент объема производства за последние 5 лет составляет 150 %. Приватизация может принимать различные формы — это могут быть и прямые продажи отдельных активов для создания отдельной компании. Самым простым подходом было бы продать еще 10-15% акций. Более радикальный и выгодный выход - это продать акции одним пакетом.

Также Financial Times сообщало, что BP может заключить соглашение с "Роснефтью" на $ 700 млн вопреки санкциям против России. Сотрудничество европейских и российских компаний расширяется благодаря тому, что санкции Евросоюза позволяют европейским корпорациям продолжить выполнение ранее заключенных контрактов. И в связи с этим усиливаются разногласия между США и ЕС.