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Россия на следующей неделе собирается продать 19,5% компании "Роснефть" - WP

28 октября в 17:16

Москва рассчитывает, что сможет получить деньги от продажи этой доли до конца года.

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России нужно пополнить бюджет до конца года.
rosneft.ru
Россия хочет получить от продажи доли в "Роснефть" 11 миллиардов долларов, которые пойдут в государственный бюджет, в котором не хватает средств на покрытие социальных расходов после того, как цена на нефть существенно сократилась.

Об этом, как сообщает Washington Post, сообщил источник в российском правительстве. В этом месяце Москва уже продала государственную долю в размере 50,1% в нефтедобывающей компании "Башнефть" за 5,2 миллиарда долларов. Однако покупателем выступила тоже государственная компания "Роснефть".

Собеседник издания рассказал, что средства от продажи доли в "Роснефть" должны поступить в государственный бюджет до 31 декабря. Кроме того, правительство рассчитывает до этой даты получить дивиденды от государственного энергетического холдинга "Роснефтьгаз", которому принадлежит доля в государственной нефтяной компании.

"Если же мы не успеем, мы просто возьмем деньги в "Роснефть". У них есть наличность", - сказал собеседник издания.

Итальянский банк Intesa собирается помочь российскому правительству продать акции нефтяной компании, несмотря на то, что она в санационном списке ЕС и США. Москва также рассматривает возможность того, что "Роснефть" сама купит 19,5% своей доли в "Роснефтьгаза", чтобы потом перепродать инвесторам.

Ранее издание Financial Times писало, что приватизация "Роснефти" может спасти власть Путина. Компания получает около 22 млрд баррелей, а коэффициент объема производства за последние 5 лет составляет 150 %. Приватизация может принимать различные формы — это могут быть и прямые продажи отдельных активов для создания отдельной компании. Самым простым подходом было бы продать еще 10-15% акций. Более радикальный и выгодный выход - это продать акции одним пакетом.

Также  Financial Times сообщало, что BP может заключить соглашение с "Роснефтью" на $ 700 млн вопреки санкциям против России. Сотрудничество европейских и российских компаний расширяется благодаря тому, что санкции Евросоюза позволяют европейским корпорациям продолжить выполнение ранее заключенных контрактов. И в связи с этим усиливаются разногласия между США и ЕС.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Роснефть компания
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